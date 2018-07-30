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Пенсионерка украла смартфон из любопытства
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Пенсионерка украла смартфон из любопытства 

360tv.ru 1 час назад
Пожилая жительница Санкт‐Петербурга решила узнать, чем привлекают молодежь мобильные телефоны. Для этого она украла смартфон у подростка. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Молодой житель Ленинградской области заявил о пропаже телефона сотрудникам транспортной полиции. Он рассказал, что оставил телефон у столика кассы в вестибюле Балтийского вокзала. Купив проездной билет, 20-летний парень забыл о дорогостоящем устройстве.
Как только хозяин телефона ушел, воспользоваться моментом решила 70-летняя петербурженка. Она огляделась, схватила телефон и ушла. Пенсионерка призналась, что к таким действиям ее подтолкнул интерес — почему молодые люди «сидят» в смартфонах.
По словам правоохранителей, ранее пожилая дама ни разу не имела проблем с законом. Она вернула юноше его телефон, однако попала под статью о краже.
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