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Французы пытались сделать селфи с гепардами и пожалели
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Французы пытались сделать селфи с гепардами и пожалели 

Рамблер 1 час назад
Гепарды решили поохотиться на недальновидных туристов из Франции. Видео инцидента в голландском сафари-парке Beekse Bergen опубликовал YouTube-канал FPE Humor.
Согласно правилам парка, его посетителям запрещено покидать автомобили, однако французское семейство из пяти человек, двое из которых — дети, не прислушалось к совету и решило прогуляться по живописной территории, заселенной гепардами.
Сначала французы фотографировали отдыхавших в тени млекопитающих с расстояния примерно в 10 метров, а затем взобрались на небольшой холм, отойдя от машины примерно на такое же расстояние.
В этот момент гепарды поднялись на ноги и бросились на туристов, которые, в свою очередь, побежали к авто, отгоняя гепардов взмахами рук. Всему семейству, в том числе детям, удалось невредимыми добраться до укрытия.
«Ребят, перед вами обладатели премии Дарвина», — пошутил автор самого популярного комментария к видео.
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