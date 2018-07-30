Французы пытались сделать селфи с гепардами и пожалели

Гепарды решили поохотиться на недальновидных туристов из Франции . Видео инцидента в голландском сафари-парке Beekse Bergen опубликовал YouTube-канал FPE Humor.

Согласно правилам парка, его посетителям запрещено покидать автомобили, однако французское семейство из пяти человек, двое из которых — дети, не прислушалось к совету и решило прогуляться по живописной территории, заселенной гепардами.

Сначала французы фотографировали отдыхавших в тени млекопитающих с расстояния примерно в 10 метров, а затем взобрались на небольшой холм, отойдя от машины примерно на такое же расстояние.

В этот момент гепарды поднялись на ноги и бросились на туристов, которые, в свою очередь, побежали к авто, отгоняя гепардов взмахами рук. Всему семейству, в том числе детям, удалось невредимыми добраться до укрытия.