ВМС США: как топить русских в Черном море

Блок НАТО все больше активизирует свою активность в Черном море. Так, 23 июля 2018 года сразу шесть кораблей альянса прибыли в Одессу. Они были открыты для посещения жителями города с очевидной целью: демонстрация силы союзников Киева. Потом состоялись совместные украино-натовские учения.

Затем на совместной пресс-конференции глава представительства НАТО на Украине Александр Винников и командующий 2-й постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG2) Боудевин Бутс заявили, что присутствие союзнических кораблей является частью усилий Североатлантического Союза по укреплению партнерства с Украиной.

Заявление представителя НАТО о солидарности с Киевом, на деле, является штампом. Такие слова американцы, как «главные» по альянсу, говорят везде, где продвигают свои геополитические интересы. В то же время трудно не заметить систематическое наращивание группировки кораблей США в Черном море. И еще того, что американские адмиралы прямым текстом называют наш флот — вражеским.

«Новое командование ВМС США ставит Россию под прицел», — пишет, к примеру, Navy Times, портал Пентагона . Если еще недавно в заокеанской военно-морской аналитической прессе доминировал исключительно тихоокеанский регион в качестве зоны глобального противостояния Соединенных Штатов и Китая , то сегодня американские СМИ все чаще пишут о Черном море как о «втором фронте» ВМС США.

Абхазия с И в самом деле обстановка на этом «фронте» все более ожесточается, несмотря на отсутствие артиллерийской канонады. А дело вот в чем. По большому счету, почти все зоны российско-американского противостояния на постсоветском пространстве расположены в акватории Черного моря. Это — Молдова и Приднестровье, Грузия Южной Осетией , Украина и Донбасс.

Как следствие, «Соединенные Штаты изо всех сил пытаются разработать стратегию в отношении Черноморского бассейна, отчасти потому, что американцы разделились по поводу, насколько важен регион и какие вопросы должны быть в приоритете», — пишет эксперт Крис Миллер в рамках сотрудничества с Институтом внешнеполитических исследований, продвигающим по линии Госдепа повсюду в мире национальные интересы США.

Судя по словам Миллера, заокеанские эксперты, политики и армейские чиновники в полной растерянности. После возвращения Крыма в состав России, Вашингтон впал в шоковое состояние, поскольку в планах давно уж считал Тавриду непотопляемым авианосцем Соединенных Штатов.

Сначала янки терпеливо ждали 2017 года, когда истечет срок 20-летней аренды Россией Севастопольской военно-морской базы. За океаном, похоже, уже потирали руки и заказывали шампанское, предвкушая поднятие звездно-полосатого флага над городом русской славы.

«Сегодняшний Черноморский флот стоит в бухте, выход из которой затрудняют затонувшие суда. Значит, зажатые российские военные силы без труда могут быть заблокированы несколькими украинскими катерами прибрежной охраны. К тому же 500 километров линии берега контролируют украинцы, — писал в сентябре 2008 года известный литовский политический обозреватель Чесловас Ишкаускас, выражая общую точку зрения коллективного Запада.

И продолжал: «Девять лет пробегут быстро. Если Украина вольется в НАТО раньше, то, чтобы не оказаться в тисках на Черном море, российскому флоту придется покинуть край, некогда облюбованный русскими царями».

Однако Харьковское соглашение от 21 апреля 2010 года, в соответствии с которым российская аренда Севастополя внезапно была продлена до 2042 года, оказалось для Америки холодным душем. Собственно, уверен, поэтому во многом и случилась «революція гідності». Чтобы не дать подписавшему Харьковское соглашение Януковичу и далее оставаться законным президентом. Свергнутый, он, само собой, лишился легитимности. А подписанные им документы — правопреемственности.

Но, как известно, у палки два конца. Подставив под сомнение Харьковское соглашение от 2010 года, украинские политики, пришедшие в 2014 году к власти в результате госпереворота, по той же причине обесценили и известный Будапештский меморандум. А если к этому прибавить волеизъявление крымчан, то становится понятным, почему даже коллективный Запад не един в своих оценках событий в Крыму весной 2014 года.

Так или иначе, но в Америке, вопреки риторике, явно понимают, что на самом деле действия России в отношении Крыма не нанесли непоправимого ущерба послевоенному миропорядку. Во-первых, полуостров и в самом деле вернулся после небольшого исторического промежутка в состав РФ.

Во-вторых, Таврида была незаконно передана Украине Никитой Хрущевым, весьма неприятным для Запада советским лидером, поставившим мир на грань ядерной войны в начале 60-х.

В-третьих, в «незалежной» после Майдана Бандера — украинский «Гитлер» — возведен в статус национального героя.

В этих спорных для США условиях Вашингтон нуждается в новой черноморской доктрине. Тем более, что, помимо Украины, ряд стран региона тоже в зоне влияния Соединенных Штатов. Как водится в таких случаях, американцы обобщают уже имеющийся исторический опыт.

Мало кто знает, но в США в 1918-1920 годах уже была дискуссия: объявить ли Черное море «американским» водоемом? Тогда — в ответ на геноцид армян. В тот раз в Вашингтоне решили ограничиться разовыми операциями гуманитарного характера. Мол, овчинка не стоит выделки.

После развала СССР американцы решили сделать Черное море своим Mare clausum — «закрытым морем» с небольшой зоной российского влияния, находящейся, тем не менее, под прицелом НАТО. Именно для этого им и нужен был Крым. Установив на полуострове свои ракетные системы «земля-море», а также прикрывшись живым щитом из двух миллионов русских людей, живущих в Тавриде, янки с минимальным вложением денег взяли бы под контроль огромный регион, связывающий Восток и Запад.

Но дело пошло «не по-американски». Самое ужасное для США во всей этой ситуации, пишет Крис Миллер, — потеря транзитных возможностей по экспорту газа и нефти с Ближнего Востока в Европу. Дескать, от таких огромных убытков хочется рыдать и биться в истерике.

Злая ирония для украинцев, к слову, и в том, что Вашингтон, вложив в «бандеризацию незалежной» каких-то $5 млрд, планировал вообще закрыть их газотранспортную систему и взять под свой контроль триллионные потоки товаров из КНР и энергоресурсов из стран Персидского залива. Теперь эти звездно-полосатые планы в прошлом.

Сегодня, по утверждению американских аналитиков, Черное море по факту стало российским Mare clausum, так как все натовские корабли, вошедшие в него, немедленно попадают под прицел уже российских ракетных систем. Одновременно идет обновление российского флота в этом регионе, что тоже не сулит ничего хорошего кораблям ВМС США в этом регионе.

Болгарии и А противопоставить «русской угрозе» в Черном море Вашингтону, по большому счету, ничего. Из трех прибрежных государств альянса — Румынии Турции — пока только Бухарест изъявил желание увеличить свой флот. И то — для защиты континентального шельфа вокруг острова Змеиный от возможного реванша Украины.

София и Анкара вообще не видят военного смысла в противостоянии с Москвой . «Войны 2008 и 2014 годов происходили в значительной степени потому, что Грузия и Украина недооценили решимость России сохранить свои позиции в регионе и переоценили готовность западных держав помочь им», — вынужден признать Крис Миллер.

Москва хоть и с раздражением смотрит на увеличивающее присутствие американских военных кораблей в этих водах, однако ограничивается контролем над соблюдением иностранцами Конвенции Монтре 1936 года.