100 умных остановок предлагают установить в Ижевске

В городской администрации Ижевске прошла презентация проекта «Интеллектуальная остановка».

По сообщению пресс-службы городской администрации, всего должны установить 100 «умных» остановочных павильонов. Каждый комплекс оснастят кнопками вызова экстренных служб, точкой доступа wi-fi, энергосберегающими светильниками, тепловыми панелями и мультимедийными табло. Если проект будет успешным, то к списку этих технических новшеств добавят банкоматы и платежные терминалы.

На создание «умных» остановок планируют потратить 70 млн рублей. Финансирование проекта возьмет на себя частный инвестор. По предварительным данным, интеллектуальные остановки должны окупиться в течение 10-15 лет.