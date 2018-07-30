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100 умных остановок предлагают установить в Ижевске
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100 умных остановок предлагают установить в Ижевске 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
В городской администрации Ижевске прошла презентация проекта «Интеллектуальная остановка».
По сообщению пресс-службы городской администрации, всего должны установить 100 «умных» остановочных павильонов. Каждый комплекс оснастят кнопками вызова экстренных служб, точкой доступа wi-fi, энергосберегающими светильниками, тепловыми панелями и мультимедийными табло. Если проект будет успешным, то к списку этих технических новшеств добавят банкоматы и платежные терминалы.
На создание «умных» остановок планируют потратить 70 млн рублей. Финансирование проекта возьмет на себя частный инвестор. По предварительным данным, интеллектуальные остановки должны окупиться в течение 10-15 лет.
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