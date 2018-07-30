Сколько на Дону городов с населением свыше ста тысяч человек?

По последним официальным данным Ростовстата, таких городов в Ростовской области семь.

Лидирует по численности жителей, разумеется, донская столица — Ростов-на-Дону. На 1 января 2017 года здесь зарегистрированы один миллион 125 тысяч 300 человек.

На втором месте по численности Таганрог — 250 тысяч 300 жителей. На третьем месте — Шахты — 235 тысяч 500 человек.

Четвёртым в списке идёт самый молодой город Ростовской области — Волгодонск — 171 с половиной тысяч горожан.

Замыкает пятёрку лидеров казачья столица Новочеркасск с численностью проживающих 168800.

На территории самого древнего города региона — Азова , (основан в 1067 году), по последним данным чуть более 81 тысячи жителей.

Напомним, в Ростовской области 55 муниципальных образований. 12 из них — городские, остальные — сельские.