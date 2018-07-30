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Сколько на Дону городов с населением свыше ста тысяч человек?
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Сколько на Дону городов с населением свыше ста тысяч человек? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
По последним официальным данным Ростовстата, таких городов в Ростовской области семь.
Лидирует по численности жителей, разумеется, донская столица — Ростов-на-Дону. На 1 января 2017 года здесь зарегистрированы один миллион 125 тысяч 300 человек.
На втором месте по численности Таганрог — 250 тысяч 300 жителей. На третьем месте — Шахты — 235 тысяч 500 человек.
Четвёртым в списке идёт самый молодой город Ростовской области — Волгодонск — 171 с половиной тысяч горожан.
Замыкает пятёрку лидеров казачья столица Новочеркасск с численностью проживающих 168800.
В Батайске 127 тысяч 700 горожан, в Новошахтинске — 108800.
На территории самого древнего города региона — Азова, (основан в 1067 году), по последним данным чуть более 81 тысячи жителей.
Напомним, в Ростовской области 55 муниципальных образований. 12 из них — городские, остальные — сельские.
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