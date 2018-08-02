Ещё
Сбербанк разработал робота-аватара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк разработал робота-аватара 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сбербанк разработал и представил воплощение собственного искусственного интеллекта — робота «Нику», который отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции, сообщил РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.
"Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием «Ника», который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Это, по сути, робот, способный поддерживать диалог с собеседником и демонстрировать различные эмоции в зависимости от ситуации", — сказал он.
Аватар — это так называемый робот присутствия, который «синхронизирован» с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.
"За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов — iPavlov. Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека", — добавил Ефимов.
Соглашение о развитии проекта iPavlov, который предусматривает создание системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке, Сбербанк и Московский физико-технический институт подписали в прошлом году. Результатом проекта iPavlov станут новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу Сбербанка и выведут обслуживание клиентов на новый уровень, пояснил тогда глава Сбербанка Герман Греф.
Лаборатория робототехники Сбербанка начала работу в 2017 году. Ее основная задача — исследование новых технологий, пилотирование и запуск технических новинок для головной компании. В настоящее время приоритетными для лаборатории являются следующие направления: промышленная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью664
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР92
Борисову избил известный российский певец87
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Лукашенко впервые высказался об инсульте67
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение