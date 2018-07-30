Сбербанк объявил конкурс на лучший алгоритм написания стихов искусственным интеллектом

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Сбербанк начал всероссийский конкурс «КлассикAI» на создание лучшего алгоритма на основе искусственного интеллекта, способного писать стихи в стиле знаменитых поэтов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе финансовой организации.

"Участникам конкурса предлагается создать алгоритм, который сможет сочинить стихотворение в стиле заданного поэта на основе полученного отрывка текста на русском языке", — сказал собеседник агентства. По его словам, для финалистов конкурса предусмотрен призовой фонд в размере 1 млн рублей. Эти средства разделят между победителем, который получит 500 тыс. рублей, а также серебряным и бронзовым призерами — им причитается по 300 и 200 тыс. рублей соответственно.

"Конкурс призван поддержать исследовательскую деятельность, краудсорсинг идей и алгоритмов в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта", — сказал представитель Сбербанка. Он убежден, что разработанные участниками решения в дальнейшем будут использованы для улучшения банковских сервисов, в том числе в рамках создания виртуальных помощников и чат-ботов.

"Сегодня искусственный интеллект — наш главный помощник практически во всех сервисах банка, и мы хотим, чтобы данные технологии были понятны и заслужили доверие", — сказал, в свою очередь, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин . Он заметил, что организаторы конкурса хотят всех научить общению с подобными системами, взяв за основу самое лучшее — великую русскую поэзию.

Участвовать в конкурсе могут все граждане России старше 18 лет как лично, так и в составе команды не более чем из четырех человек. Подать заявку на конкурс можно через специальный сайт: classic.sberbank.ai. Работы принимаются до 26 августа включительно, а итоги конкурса планируют объявить 5 сентября.

Об исследованиях

В пресс-службе Сбербанка напомнили, что на протяжении нескольких лет финансовая организация поддерживает исследования в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных. Так, в марте-апреле 2018 года банк реализовал просветительский проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников, участие в котором приняли свыше 3 тыс. учителей и 55 тыс. учеников 7-11 классов со всей России. Финалом мероприятия стал хакатон, в рамках которого старшеклассникам нужно было спрогнозировать исход популярной компьютерной игры Dota2. Тогда десять победителей получили призы и возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея.

В ноябре 2017 года завершилось второе ежегодное международное соревнование банка по интеллектуальному анализу данных Sberbank Data Science Journey крупнейшее в России, СНГ и Восточной Европе. Общий призовой фонд соревнования составил 2 млн рублей. В рамках конкурса участникам предлагалось решить задачу по созданию диалоговых систем. В результате проведения конкурса было получено около 7 тыс. решений участников из 21 страны.