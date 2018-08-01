В флешмобе на самарском вокзале примут участие 50 студентов-проводников 

Точное место флешмоба на ж/д вокзале организаторы не раскрывают
В воскресенье, 3 августа, с 11:00 до 12:00 на самарском вокзале пройдёт всероссийский флешмоб. В нём примут участие около 50 представителей студенческих отрядов. Точное место флешмоба организаторы не раскрывают, чтобы не испортить эффект неожиданности.
— Музыкальное мероприятие подготовлено в рамках празднования Дня железнодорожника, который ежегодно отмечают в первое воскресенье августа, — сообщили представители РЖД.
Танцевальный флешмоб состоится в 11 городах России с самыми большими железнодорожными вокзалами: в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске.
Планируется, что в мероприятии по всей России примут участие более 2000 студентов, работающих летом проводниками в поездах.