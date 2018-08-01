В флешмобе на самарском вокзале примут участие 50 студентов-проводников

Точное место флешмоба на ж/д вокзале организаторы не раскрывают

В воскресенье, 3 августа, с 11:00 до 12:00 на самарском вокзале пройдёт всероссийский флешмоб. В нём примут участие около 50 представителей студенческих отрядов. Точное место флешмоба организаторы не раскрывают, чтобы не испортить эффект неожиданности.

— Музыкальное мероприятие подготовлено в рамках празднования Дня железнодорожника, который ежегодно отмечают в первое воскресенье августа, — сообщили представители РЖД

Планируется, что в мероприятии по всей России примут участие более 2000 студентов, работающих летом проводниками в поездах.