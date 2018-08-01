Ещё
В флешмобе на самарском вокзале примут участие 50 студентов-проводников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В флешмобе на самарском вокзале примут участие 50 студентов-проводников 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Точное место флешмоба на ж/д вокзале организаторы не раскрывают
В воскресенье, 3 августа, с 11:00 до 12:00 на самарском вокзале пройдёт всероссийский флешмоб. В нём примут участие около 50 представителей студенческих отрядов. Точное место флешмоба организаторы не раскрывают, чтобы не испортить эффект неожиданности.
— Музыкальное мероприятие подготовлено в рамках празднования Дня железнодорожника, который ежегодно отмечают в первое воскресенье августа, — сообщили представители РЖД.
Танцевальный флешмоб состоится в 11 городах России с самыми большими железнодорожными вокзалами: в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске.
Планируется, что в мероприятии по всей России примут участие более 2000 студентов, работающих летом проводниками в поездах.
63.ru: последние новости
Жителей Самары оставят без горячей воды до середины августа В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста Конец эпохи: в Самаре рабочие убрали торговые ряды на рынке «Шапито»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова15
Раскрыт секрет военных успехов России262
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал267
Лепс ударил Аллу Михееву370
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут93
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение