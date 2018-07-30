Дачников спасли от неадекватного ужа 

Специалистам центра реабилитации диких животных «Феникс» в минувшую субботу пришлось спасать калужских дачников от ужа, который завидев людей, с шипением бросался на них. «На участке людей атаковал, действительно атаковал очень агрессивный уж. Ловец выехал на место, отловил его, а попутно еще несколько гадюк, которых увез подальше от дач и выпустил в лес», — написала в «Фейсбуке» зоозащитница Вероника Матюшина. Активизировались гадюки и в Мещовском районе. От их укусов пострадал один из дачников, а также кот, живущий в дачном кооперативе — ему вздумалось поиграть со змеями. В связи с этим Матюшина посоветовала дачникам ставить отпугиватели, косить траву, поплотнее закрывать навоз, компост, торф и бороться с мышами, составлящими основу рациона змей.