В краевой столице реставрируют буквы БАРНАУЛ и стелу с медведем?

Вы писали, что мэрия Барнаула , возможно, перенесёт празднование Дня города на новую набережную рядом с Нагорным парком. А мэрия в курсе, что на подходе к нему ещё июньский ураган повредил огромную конструкцию с изображением медведя?

Да, двухметровая конструкция лишилась верхней части. По словам заведующей отделом по развитию туризма администрации города Татьяны Сибиркиной, стелу с буквой Б и изображением медведя, ставшую своего рода символом барнаульского туркластера, безвозмездно изготовила и установила одна из городских фирм. Её представители совместно с мэрией оценили масштаб разрушения и затраты на устранение последствий. Сейчас рассматриваются варианты восстановления объекта.

К слову сказать, ко Дню города отремонтируют и семиметровые буквы «БАРНАУЛ» в Нагорном парке. Металлические конструкции объекта 1997 года рождения почистят пескоструйным аппаратом, а те, что «съела» коррозия, заменят. Также в ближайшее время будет проведен косметический ремонт стелы «Барнаул» на въезде в город со стороны нового моста.