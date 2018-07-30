Ещё
В краевой столице реставрируют буквы БАРНАУЛ и стелу с медведем?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В краевой столице реставрируют буквы БАРНАУЛ и стелу с медведем? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Вы писали, что мэрия Барнаула, возможно, перенесёт празднование Дня города на новую набережную рядом с Нагорным парком. А мэрия в курсе, что на подходе к нему ещё июньский ураган повредил огромную конструкцию с изображением медведя?
Да, двухметровая конструкция лишилась верхней части. По словам заведующей отделом по развитию туризма администрации города Татьяны Сибиркиной, стелу с буквой Б и изображением медведя, ставшую своего рода символом барнаульского туркластера, безвозмездно изготовила и установила одна из городских фирм. Её представители совместно с мэрией оценили масштаб разрушения и затраты на устранение последствий. Сейчас рассматриваются варианты восстановления объекта.
К слову сказать, ко Дню города отремонтируют и семиметровые буквы «БАРНАУЛ» в Нагорном парке. Металлические конструкции объекта 1997 года рождения почистят пескоструйным аппаратом, а те, что «съела» коррозия, заменят. Также в ближайшее время будет проведен косметический ремонт стелы «Барнаул» на въезде в город со стороны нового моста.
АиФ — Алтай: последние новости
О чем говорили на Лесном форуме в Барнауле? На выборах губернатора установят системы видеонаблюдения? Что делать, если туроператор отменил оплаченный тур?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости30
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста348
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение