На «iВолге» завершается окружной этап защиты проектов

Напомним, конкурс проектов состоит из трех этапов. Первый — региональный, его участники прошли в своих регионах до того, как попасть на форум. Второй этап, окружной, проводится в рамках ПФО с 27 по 30 июля. Здесь ребята защищаются перед экспертами со всего округа. Лучшие проекты проходят на федеральный этап, который проходит с 31 июля по 1 августа".

"Здесь присутствуют эксперты более высокого уровня. Они будут отбирать финалистов на защиту 3 августа перед почетными гостями", — рассказала замруководителя конвейера проектов Олеся Мокеева. По ее словам, в окружном этапе к участию планируется около 1000 проектов: 600 уже защитилось, еще 350 планируется к защите сегодня.

"Поскольку у нас идет год добровольчества, основная масса проектов защищается именно по этому направлению. На втором месте по популярности проекты по молодежному предпринимательству", — сказала Мокеева. Напомним, общий грантовый фонд конкурса составляет 10 млн рублей. Грантодателем является «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества».

Отдельно защищаются представители федеральной смены «Наука и образование». Для рябят предусмотрен отдельный грантовый фонд от Росмолодежи. Свои проекты есть и у участников российско-китайского форума «Волга Янцзы» — они защищаются 3 августа. Отдельный фонд для них у «Роскита» не предусмотрен, зато его участники смогут получить консультацию от экспертов международного уровня.

Участники форума поглощены проектной работой. Пензенские студенты Илья Асташкина и Дарья Купряшина представляют проект коптера на солнечных батареях, предназначенного для прогнозирования урожайности засеянных полей. «Существующие технологии составляют подобные прогнозы очень долго. При этом наш аппарат позволяет получить информацию в течение дня, что очень важно для фермера», — сказал Асташкин.