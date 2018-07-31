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Горожане побывали на экскурсии по технопарку «Слава»
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Горожане побывали на экскурсии по технопарку «Слава» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
В рамках акции «День без турникетов» москвичей познакомили с историей технопарка «Слава», который находится в районе Черемушки. Здесь можно было ознакомиться с интересными и полезными разработками, пишет газета «Москва За Калужской заставой».
В технопарке работают 80 предприятий, а из 1100 их сотрудников 110 являются кандидатами и докторами наук. В технопарке можно было также побывать на экскурсии. По словам руководителя центра Игоря Чмутина, технологии по изготовлению микроскопических материалов существенно улучшающих свойства любого предмета, давно стали частью нашей жизни. Поэтому горожанам предложили пройти мастер-класс о процессе создания наночастиц.
Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.
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