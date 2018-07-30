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В Петровске у пациента психбольницы изъяли водительские права
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В Петровске у пациента психбольницы изъяли водительские права 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Прокуратура Петровского района Саратовской области обнаружила, что местный житель имеет право управления транспортными средствами, действительное до 2024 года. Между тем с 2016 года гражданин состоит на учете врача-психиатра Аткарской психиатрической больницы с диагнозом и целым рядом противопоказаний. Наличие у него водительского удостоверения является источники повышенной опасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину документа. Суд вынес положительный вердикт.
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