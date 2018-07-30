РМК поможет построить часовню в Орске 

ЗАО «ОРМЕТ» (входит в Группу "Русская медная компания") перечислило средства приходу храма в честь иконы Божьей Матери «Избавительница» на стройматериалы. Они пойдут на возведение на новой водосвятной часовни в честь иконы Божьей Матери «Почаевская».
Строительство водосвятной часовни, где на Крещение можно будет набирать освященную воду, началось в прошлом году с благословения Епископа Орского и Гайского Иринея. Сам храм в честь иконы Божьей Матери «Избавительница» заложили в орском поселке Никель пять лет назад. Тогда прихожане, расчищая выделенный под стройку церкви надел, нашли маленькую иконку Божьей Матери «Избавительница» — чуть побольше спичечного коробка. Посчитав это добрым знаком, решили назвать будущий храм в ее честь. Образок и сейчас хранится в храме.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, в 2013 году ЗАО «ОРМЕТ» оказало финансовую помощь возведению храма. Предприятие регулярно поддерживает различные религиозные объединения Оренбургской области, в том числе церковь Троицы Живоначальной поселка Саракташ, храм Покрова Пресвятой Богородицы села Кумак, храм Святого Георгия, храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница» и другие. За последние десять лет на поддержку конфессий «ОРМЕТ» направил более 4,5 миллиона рублей.