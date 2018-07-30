Врачи тюремного тубдиспансера в Красноярске попросили следствие освободить Александра Бахтина 

Врачи красноярского туберкулезного диспансера, в котором сейчас находится чиновник Александр Бахтин, дали заключение об освобождении арестованного, сообщил «360» источник в больнице.
«Во время его болезни вся необходимая помощь ему оказывалась. В том числе согласованная с гражданскими специалистами. Он получал все препараты так, как ему рекомендовали», — рассказал источник.
Сообщается, что заключение об освобождении будет передано в краевой Следственный комитет, после чего примут решение о дальнейших действиях.
На данный момент в ведомстве сообщили, что повторное обследование Бахтина врачами ГУФСИН проводилось по их инициативе, и по его результатам уже был созван консилиум для оценки состояния заключенного.
«В связи с поступившими обращениями родственников и адвоката обвиняемого органы предварительного следствия обратились в ГУФСИН России по Красноярскому краю для проведения повторного медицинского освидетельствования. 30 июля 2018 года ГСУ СК обратилось в ведущие медицинские учреждения города Красноярска с просьбой оказания помощи консилиумом врачей», — говорится в сообщении.