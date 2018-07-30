Врачи тюремного тубдиспансера в Красноярске попросили следствие освободить Александра Бахтина

Врачи красноярского туберкулезного диспансера, в котором сейчас находится чиновник Александр Бахтин , дали заключение об освобождении арестованного, сообщил «360» источник в больнице.

«Во время его болезни вся необходимая помощь ему оказывалась. В том числе согласованная с гражданскими специалистами. Он получал все препараты так, как ему рекомендовали», — рассказал источник.

Сообщается, что заключение об освобождении будет передано в краевой Следственный комитет , после чего примут решение о дальнейших действиях.

На данный момент в ведомстве сообщили, что повторное обследование Бахтина врачами ГУФСИН проводилось по их инициативе, и по его результатам уже был созван консилиум для оценки состояния заключенного.