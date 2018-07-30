В омской мэрии решали судьбу трех лохов

Три старых дерева сорта лох на бульваре Победы, которые должны были идти под снос, решили сохранить. В Омске полным ходом ведется масштабное обновление шести выбранных омичами городских объектов, в том числе и бульвара Победы. Не сразу было решено срубить три дерева сорта лох или шпат, которые были посажены в 1960 году при закладке бульвара Победы. На тот момент они были частью живой изгороди. Судьбу насаждений в обновленном общественном пространстве решали омичи путем голосования. В итоге было решено сохранить возрастные деревья.

Добавим, что сейчас организована дополнительная экспертиза состояния деревьев. Она установит состояние древесины данных насаждений, проверить, нет ли у них заболеваний бактериального или грибкового характера, а также исключит наличие на них вредителей растений. После будет решаться вопрос оздоровления деревьев с учетом агротехнических мероприятий.