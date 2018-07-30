Лавров: США устраивает отсутствие правил по размещению оружия в космосе

Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», Лавров напомнил, что одним из вопросов, который нашел отражение к декларации прошедшего на прошлой неделе саммита БРИКС , был призыв к активизации усилий для недопущения вывода оружия в космос.

"Есть с конца нулевых годов российско-китайское предложение на конференции ООН по разоружению — проект договора о неразмещении оружия в космическом пространстве. Развивающиеся страны готовы обсуждать, Европа готова обсуждать, США в одиночку возражали и возражают против такого предложения", — отметил министр.

Он обратил внимание на то, что проект нового бюджета пентагона предусматривает ассигнования на статьи, связанные с подготовкой к выводу оружия в космос.

"Еще одна сфера, где правил нет и где наши западные коллеги, прежде всего, Вашингтон хотели бы сохранить отсутствие правил, потому что им так проще решать свои задачи", — добавил Лавров.