Лавров: Запад неизбежно будет сопротивляться формированию полицентричного мира

"Этот процесс неизбежен. Процесс формирования полицентричного, демократического, более справедливого миропорядка, так же как и неизбежно то сопротивление, которое старые силы оказывают этим новым тенденциям", — отметил он.

Министр подчеркнул, что процесс формирования новой мировой системы начался с подъема новых экономических центров Китая и Индии, «ну и, конечно же, с момента, когда Россия перестала стесняться своих корней, своей самобытности, цивилизационной идентичности». По его словам, в условиях формирования нового мирового порядка особую важность вновь приобретает Устав ООН.

"Еще в 1945 году в Уставе ООН уже были записаны те принципы функционирования мира, которые сегодня востребованы, просто они, эти принципы, были в таком полуспящем состоянии в годы холодной войны, — констатировал Лавров. — Сейчас они, безусловно, остаются актуальными, в том числе исходя из того, что я сейчас сказал, — это констатация незыблемости суверенного равенства государств, необходимости избегать вмешательства во внутренние дела и многое, многое другое".

"Так что сейчас Устав ООН в контексте вот этой тенденции к многополярности на мировой арене обретает новое дыхание, даже не столько новое дыхание, сколько становится значительно более востребованным в практических делах", — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.