Лавров: попытки подорвать формирование многополярного мира ведут к конфронтации

"Мы видим все более и более настойчивые попытки затормозить объективный процесс формирования нового, более справедливого, более демократичного миропорядка. И меры, которые применяются в попытке затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира, включают в себя и наращивание военных приготовлений, и информационные провокации, и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений, — сказал Лавров. — Это ведет к нарастанию конфронтационности, недоверия, неопределенности, и многие страны начинают рассматривать фактор силы как гарантию суверенитета и инструмент продвижения национальных интересов".