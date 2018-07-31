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Лавров: попытки подорвать формирование многополярного мира ведут к конфронтации
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Лавров: попытки подорвать формирование многополярного мира ведут к конфронтации 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Попытки затормозить процесс формирования полицентричного миропорядка ведут к тому, что многие страны начинают рассматривать фактор силы как гарантию собственного суверенитета. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате «два плюс два».
"Мы видим все более и более настойчивые попытки затормозить объективный процесс формирования нового, более справедливого, более демократичного миропорядка. И меры, которые применяются в попытке затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира, включают в себя и наращивание военных приготовлений, и информационные провокации, и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений, — сказал Лавров. — Это ведет к нарастанию конфронтационности, недоверия, неопределенности, и многие страны начинают рассматривать фактор силы как гарантию суверенитета и инструмент продвижения национальных интересов".
Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и безопасности, подчеркнул глава МИД РФ. «Мы продолжим выстраивать отношения со всеми странами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела, взаимного учета интересов. Именно в таком ключе намерены провести сегодняшнее заседание в духе понимания, которое было достигнуто между нашими лидерами о необходимости всячески развивать сотрудничество во всех областях между нашими странами на благо наших народов», — заключил Лавров.
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