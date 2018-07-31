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Обеспечение жильем детей-сирот: президент усовершенствовал закон
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Обеспечение жильем детей-сирот: президент усовершенствовал закон 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование механизма обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, законным представителям указанных детей предоставляется возможность самостоятельно подавать заявления о включении сирот в список, что будет гарантией последующего предоставления последним жилья.
Что же меняется? Здесь все очень просто — органы опеки и попечительства обязаны контролировать своевременную подачу такого заявления. Если представители не подали заявление, то орган опеки и попечительства обязан принять меры по включению детей в список.
Также уточняется, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа по их заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет.
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