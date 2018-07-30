Ещё
В подъезде дома на Снайперской отремонтирован доводчик двери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В подъезде дома на Снайперской отремонтирован доводчик двери 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
На портал «Наш город» поступило обращение от жителя района Вешняки Сергея Лозы. В своем сообщении он пожаловался на неисправную входную дверь подъезда.
По свидетельству вешняковца, во втором подъезде дома 2 корпус 2 по Снайперской улице сломался доводчик. Он больше не может держать дверь: при открывании дверь резко возвращается назад, что может нанести травму входящему. А с коляской пройти вообще очень сложно. Сергей Лоза попросил ответственных лиц заменить или починить доводчик двери.
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Вешняки» выполнили необходимые работы по ремонту доводчика входной двери второго подъезда. В настоящий момент он пребывает в исправном состоянии и никакой опасности для здоровья жителей не несёт. Об этом Сергея Лозу уведомил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
Управа района Вешняки: последние новости
В подъезде на Кетчерской выполнена дополнительная уборка На улице Молдагуловой ждут любителей чтения В Вешняках своевременно ремонтируется асфальт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости30
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста348
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение