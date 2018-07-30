В подъезде дома на Снайперской отремонтирован доводчик двери

На портал «Наш город» поступило обращение от жителя района Вешняки Сергея Лозы. В своем сообщении он пожаловался на неисправную входную дверь подъезда.

По свидетельству вешняковца, во втором подъезде дома 2 корпус 2 по Снайперской улице сломался доводчик. Он больше не может держать дверь: при открывании дверь резко возвращается назад, что может нанести травму входящему. А с коляской пройти вообще очень сложно. Сергей Лоза попросил ответственных лиц заменить или починить доводчик двери.