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Блин комом: глава британского МИД оконфузился во время своего первого визита в Пекин
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Блин комом: глава британского МИД оконфузился во время своего первого визита в Пекин 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Глава британского МИДа Джереми Хант (Jeremy Hunt) вот уже 10 лет состоит в браке с уроженкой китайского города Сиани, являющимся столицей провинции Шэньси. Китаянка Люсия Гуо (Lucia Guo) родила в этом союзе троих детей.
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Названы самые демократичные политики в миреНе секрет, что большинство официальных лиц, занимающих высокие посты, ведут особый стиль жизни. Их охраняет сонм телохранителей, они пользуются бронированными автомобилями и, ради того, чтобы проехал кортеж, полиция перекрывает движение. Однако из этого правила имеются и исключения. В понедельник, 30 июля министр иностранных дел, который вступил в эту должность только двадцать дней тому назад, после того, как Борис Джонсон (Boris Johnson) подал в отставку, приехал со своим первым официальным визитом на родину своей жены. Однако, первый блин оказался комом.
Во время своей приветственной речи в Пекине политик оговорился, назвав свою супругу не китаянкой, а японкой. Джонсону пришлось извиняться за эту «ужасную ошибку» перед своей женой и ее многочисленными родственниками.
Он отметил, что его супруга родом из Китая, в его наследниках течет наполовину китайская кровь, а родители супруги и ее родственники живут в этой стране.
Целью визита в Китай министра иностранных дел Великобритании является обсуждение вопросов, касающихся налаживания отношений между двумя странами, свободной торговли, безопасности, санкций ООН против КНДР и усилий двух стран в области борьбы с изменением климата, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание Daily Mail и РИА Новости.
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