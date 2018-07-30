Ещё
Под Волгоградом прошли квалификационные заезды военных инженеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом прошли квалификационные заезды военных инженеров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На специальном полигоне прошли квалификационные заезды на ПТС в рамках международного конкурса «Инженерная формула».
В понедельник, 30 июля, военные инженеры России, Беларуси, Сербии, Пакистана и Китая на плавающих транспортерах ПТС состязались за право первыми стартовать на конкурсе «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2018.
По итогам квалификационных заездов первую стартовую позицию заняла команда России опередив соперника на 25 сек на втором месте — команда из Беларуси, третье — у команды из Китая.
Основной задачей экипажей было преодолеть 26 препятствий на максимальной скорости, самыми сложными из которых это «ров», «колейный мост», «эскарп», «брод». Длина трассы составляет около 4 км.
Финальные заезды конкурса «Инженерная формула» пройдут 5 августа на полигоне «Волжский» Волгоградской области на базе Межвидового регионального учебного центра инженерный войск ВС РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Создатели «Симпсонов» и «Футурамы» показали трейлер новый мультсериала «Разочарование» Российская команда выступит в конкурсе «Безопасный маршрут» на китайской технике Молния ударила в пассажирский самолет над территорией Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости34
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве211
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста363
Украина проиграла России в ВТО54
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение