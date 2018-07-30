Под Волгоградом прошли квалификационные заезды военных инженеров 

На специальном полигоне прошли квалификационные заезды на ПТС в рамках международного конкурса «Инженерная формула».
В понедельник, 30 июля, военные инженеры России, Беларуси, Сербии, Пакистана и Китая на плавающих транспортерах ПТС состязались за право первыми стартовать на конкурсе «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2018.
По итогам квалификационных заездов первую стартовую позицию заняла команда России опередив соперника на 25 сек на втором месте — команда из Беларуси, третье — у команды из Китая.
Основной задачей экипажей было преодолеть 26 препятствий на максимальной скорости, самыми сложными из которых это «ров», «колейный мост», «эскарп», «брод». Длина трассы составляет около 4 км.
Финальные заезды конкурса «Инженерная формула» пройдут 5 августа на полигоне «Волжский» Волгоградской области на базе Межвидового регионального учебного центра инженерный войск ВС РФ.