Под Волгоградом прошли квалификационные заезды военных инженеров

На специальном полигоне прошли квалификационные заезды на ПТС в рамках международного конкурса «Инженерная формула».

Беларуси, Сербии, Пакистана и В понедельник, 30 июля, военные инженеры России Китая на плавающих транспортерах ПТС состязались за право первыми стартовать на конкурсе «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2018.

По итогам квалификационных заездов первую стартовую позицию заняла команда России опередив соперника на 25 сек на втором месте — команда из Беларуси, третье — у команды из Китая.

Основной задачей экипажей было преодолеть 26 препятствий на максимальной скорости, самыми сложными из которых это «ров», «колейный мост», «эскарп», «брод». Длина трассы составляет около 4 км.