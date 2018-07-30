В Краснодаре и Сочи создадут кассационный и апелляционный суды

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании на территории РФ отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает открытие девяти кассационных судов общей юрисдикции, каждый из которых будет охватывать территории нескольких регионов страны. Один их таких судов появится в Краснодаре . Кроме того, будут сформированы пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе такой суд откроют в Сочи

Как пояснил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас , деятельность новых судов не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их независимость и самостоятельность.

При этом, по его словам, в целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, в составе апелляционного и кассационного судов может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места пребывания суда.