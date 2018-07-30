Ещё
В Краснодаре и Сочи создадут кассационный и апелляционный суды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре и Сочи создадут кассационный и апелляционный суды 

Деловая газета. Юг 37 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании на территории РФ отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает открытие девяти кассационных судов общей юрисдикции, каждый из которых будет охватывать территории нескольких регионов страны. Один их таких судов появится в Краснодаре. Кроме того, будут сформированы пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе такой суд откроют в Сочи.
Как пояснил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, деятельность новых судов не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их независимость и самостоятельность.
При этом, по его словам, в целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, в составе апелляционного и кассационного судов может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места пребывания суда.
Деловая газета. Юг: последние новости
В Краснодаре планируют построить 26 км новых трамвайных линий Муниципальную службу для содержания ливневых систем создадут в Краснодаре «Кубаньэнерго» в I полугодии 2018 г. направило на ремонт энергообъектов юго-западного района более 35 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости28
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста346
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение