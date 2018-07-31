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В Шенкурском проезде будет работать бахчевой развал
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

В Шенкурском проезде будет работать бахчевой развал 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В столице уже завтра, 1 августа, стартует бахчевый сезон. В Бибиреве тоже откроется один развал — по адресу Шенкурский проезд, 13.
Ожидается, что цена бахчи на развалах в этом году останется на уровне прошлого года — 25–30 рублей за кило. Арбузы приедут к нам, в основном, из Астрахани, Волгограда и Казахстана, дыни — из Узбекистана.
Все бахчевые развалы в Москве будут иметь одинаковый дизайн: это будут деревянные лотки в полоску. В каждом должна быть информационная вывеска с названием обслуживающей организации, весы, товаросопроводительная документация. Продавцы должны иметь при себе медицинскую книжку, а также по первому требованию предоставить книгу отзывов и предложений.
Кроме того, как и раньше, надрезать арбузы и дыни или продавать их частями запрещено. (ак)
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