В Шенкурском проезде будет работать бахчевой развал

В столице уже завтра, 1 августа, стартует бахчевый сезон. В Бибиреве тоже откроется один развал — по адресу Шенкурский проезд, 13.

Волгограда и Ожидается, что цена бахчи на развалах в этом году останется на уровне прошлого года — 25–30 рублей за кило. Арбузы приедут к нам, в основном, из Астрахани Казахстана , дыни — из Узбекистана

Все бахчевые развалы в Москве будут иметь одинаковый дизайн: это будут деревянные лотки в полоску. В каждом должна быть информационная вывеска с названием обслуживающей организации, весы, товаросопроводительная документация. Продавцы должны иметь при себе медицинскую книжку, а также по первому требованию предоставить книгу отзывов и предложений.

Кроме того, как и раньше, надрезать арбузы и дыни или продавать их частями запрещено. (ак)