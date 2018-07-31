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Лекция о культуре Кореи пройдет в Парке Горького
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Лекция о культуре Кореи пройдет в Парке Горького 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
В Парке Горького 4 августа москвичи смогут узнать о культуре Кореи. Встреча состоится в рамках курса занятий об особенностях разных стран.
Гостям расскажут о речевом этикете Кореи, проинформировали на официальном сайте программы. Особенное внимание уделят элементам, которые сильно отличаются от русской культуры.
Кроме того, на семинаре москвичи попробуют научиться корейскому языку: они попробуют выучить базовые фразы.
Лекция начнется в 19:00. Участие в ней бесплатное по предварительной регистрации на официальном сайте программы.
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