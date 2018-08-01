В Воронеже вновь выловили детей, плавающих по водохранилищу на плоту 

За подростками никто не следил. Спасатели вновь выловили детей, плавающих по Воронежскому водохранилищу на самодельном плоту без присмотра взрослых. Инцидент случился около 16:40 вторника, 31 июля, сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Воронежа. Четверо подростков плавали в районе Северного моста, когда их заметили очевидцы. Спасатели выловили детей и доставили на берег, где с ними провели разъяснительную беседу. Спасатели вновь обратились к родителям с просьбой контролировать поведение детей на водоёмах и не оставлять их без присмотра, а также обучать их правилам безопасности. Тем более что это уже не первый подобный случай. В конце июня из воронежского водохранилища выловили двоих школьников, плавающих на самодельном плоту, а в конце июля — ещё семерых детей. Причём во втором случае подростков унесло ветром в сторону Отрожки, без помощи спасателей они бы не смогли выбраться. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону службы спасения 112. Дарья Крымова