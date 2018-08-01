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В Воронеже вновь выловили детей, плавающих по водохранилищу на плоту
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В Воронеже вновь выловили детей, плавающих по водохранилищу на плоту 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
За подростками никто не следил. Спасатели вновь выловили детей, плавающих по Воронежскому водохранилищу на самодельном плоту без присмотра взрослых. Инцидент случился около 16:40 вторника, 31 июля, сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Воронежа. Четверо подростков плавали в районе Северного моста, когда их заметили очевидцы. Спасатели выловили детей и доставили на берег, где с ними провели разъяснительную беседу. Спасатели вновь обратились к родителям с просьбой контролировать поведение детей на водоёмах и не оставлять их без присмотра, а также обучать их правилам безопасности. Тем более что это уже не первый подобный случай. В конце июня из воронежского водохранилища выловили двоих школьников, плавающих на самодельном плоту, а в конце июля — ещё семерых детей. Причём во втором случае подростков унесло ветром в сторону Отрожки, без помощи спасателей они бы не смогли выбраться. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону службы спасения 112. Дарья Крымова
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