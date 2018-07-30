В Воронеже спасли женщину, пытавшуюся переплыть водохранилище 

Горожанку вовремя заметили спасатели. Спасатели вытащили из воды 48-летнюю женщину, пытавшуюся переплыть Воронежское водохранилище вечером воскресенья, 29 июля. Горожанку достали в районе Вогрэсовского моста, когда она уже совсем выбилась из сил, сообщила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. Предположительно, женщина попыталась проверить свои силы. Как отметили спасатели, воронежцы нередко хотят переплыть водохранилище. Неделю назад из воды достали 40-летнего купальщика. Мужчина также попытался переплыть водохранилище в районе «Алых парусов». Предположительно, он был пьян. Всего за выходные 28 и 29 июля спасатели вытащили из воды 11 человек. Среди них женщина, пытавшаяся переплыть водохранилище, а также семеро детей, плавающих на самодельном плоту, и трое парней, которых на матраце унесло ветром. Спасатели настоятельно рекомендовали отдыхающим купаться только в специально оборудованных местах и в трезвом виде. При этом не стоит оставлять детей без присмотра, купаться в одиночку и в тёмное время суток. Если вы стали свидетелем происшествия на воду, то в первую очередь позвонить в 112. Если у вас есть силы и возможности, окажите пострадавшему первую помощь. Дарья Крымова