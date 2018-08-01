От студентов до врачей. Как волонтеры помогают чистить Байкал от мусора

ИРКУТСК , 1 августа. /Корр. ТАСС Камила Туркина/. Первая смена центральной площадки Всероссийского летнего лагеря волонтеров «Экодемия» открылась в национальном парке «Прибайкальский» ( Иркутская область ). Корреспондент ТАСС понаблюдала за работой неравнодушных к природе людей, съехавшихся со всех концов страны.

"Первый отряд приглашается на завтрак! И не расходимся — в 9 утра у нас по плану уборка Байкала!" — голос вожатого, многократно усиленный мегафоном, разносится по окрестностям нацпарка «Прибайкальский». Палаточный лагерь тотчас оживает: зевая и потягиваясь, волонтеры выбираются из спальных мешков и группами бредут по направлению к столовой, на ходу натягивая рабочие зеленые куртки с надписью «Экодемия».

"Вчера с ребятами на берегу целую кучу полиэтиленовых пакетов нашли, — мрачно говорит один из подростков, на ходу доедая бутерброд. — Я бы некоторым людям вообще запретил на Байкал ездить. Каждый раз просишь их не мусорить, и хоть бы хны". «Вы, молодой человек, абсолютно правы, — кивает головой седовласый мужчина в очках. — Культуры нет у людей, что тут еще скажешь?»

Помочь озеру

В «Экодемии» возрастного ценза нет. Среди участников как 18-летние юноши и девушки, так и люди среднего и даже пенсионного возраста. Все они на равных принимают участие в уборке Байкала, посещают занятия по экологии и следят за тем, чтобы отдыхающие строго придерживались правил поведения на заповедной территории.

Вот и сейчас, вооружившись большими мусорными мешками, волонтеры направились к Байкалу. Впрочем, на этот раз залежей мусора обнаружено не было — дело ограничилось двумя — тремя влажными салфетками и куском пищевой пленки.

"Это только кажется, что мусора не так много. На самом деле каждая выброшенная бумажка наносит непоправимый урон экологии. Особенно влажные салфетки, которые не разлагаются даже спустя много лет", — объяснила волонтер Анастасия Ивлева.

Насте 20 лет, она студентка одного из столичных театральных училищ. Девушка уже принимала участие в различных экологических акциях в Москве и на Алтае , но в этот раз решила приехать на Байкал, чтобы увидеть национальное достояние собственными глазами и заодно помочь озеру сохранить его природную чистоту.

"Где еще учиться бережно относиться к природе, как не на Байкале? — улыбается Настя. После созерцания подобной красоты испытываешь острое желание сохранить Байкал таким же прекрасным и чистым, каким он был на протяжении многих тысяч лет".

Отбор волонтеров

В этом году в нацпарке «Прибайкальский» с июля по сентябрь пройдут пять волонтерских смен. В одной смене на центральной площадке «Экодемии» могут участвовать девяносто человек. За все вакантные места развернулась нешуточная борьба: на конкурсный отбор на каждую из пяти смен были присланы сотни заявок.

Чтобы принять участие в отборе, участникам нужно было прислать организаторам видео с подробным рассказом о том, почему именно они должны стать участниками «Экодемии». Волонтерский опыт также приветствуется: те, кто уже участвовал в экологических акциях, помогают обучать новичков правилам поведения в заповедной зоне.

"Я в своем видео рассказал о том, что уже работал экологическим волонтером в родной Чите , принимал участие в тематических акциях. Настолько увлекся, что планирую посвятить этому свою жизнь и стать экологом", — рассказал восемнадцатилетний волонтер «Экодемии» Миша Савкин.

Самый старший участник программы, 63-летний Сергей Алешин , успел стать в лагере настоящей легендой. Сергей всю жизнь проработал врачом, но проблемы экологии волновали его ничуть не меньше. Алешин долго убеждал организаторов, что хочет помочь Байкалу, и непростая волонтерская работа ему по силам. В конце концов убедил — не только на словах, но и на деле. И успешно влился в ряды эковолонтеров.

Двенадцать заповедников и национальных парков

Программа экообразования разработана в рамках Года добровольца (волонтера), объявленного Президентом РФ в 2018 году. В рамках „Экодемии“ волонтеры занимаются благоустройством и очисткой от мусора российских особо охраняемых природных территорий, проходят насыщенную образовательную программу с последующей выдачей подтверждающих документов.