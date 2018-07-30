25 июля на Алтае завершила работу «белинская» смена лагеря «Экодемия»

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . В течение недели до 25 июля волонтеры лагеря «Экодемия» оказывали помощь знаменитым яблоневым садам, посаженным на Белинской террасе в Алтайском заповеднике более 50 лет назад. Помимо этого добровольцы помогли в благоустройстве усадьбы, провели мелкий ремонт сооружений, уборку берега Телецкого озера, сообщается на официальном сайте «Заповедная Россия».

В течение недели на кордоне Беле, расположенном на живописном берегу Телецкого озера, волонтеры проводили садовые работы, обработав 120 яблоневых деревьев (обрезка поросли и сухих веток, скашивание травы, уборка погибших деревьев). По инициативе ребят участок получил название «Сад „Доброволец“.

Большинство участников „белинской“ волонтерской смены — студенты и аспиранты Алтайского государственного аграрного университета ( г. Барнаул ), с которым в мае текущего года Алтайский заповедник подписал соглашение о сотрудничестве и взаимной деятельности. Экодобровольцы лагеря обучаются в университете на агрономическом факультете по направлению подготовки „Лесное дело“. Для будущих лесников быть частью подобного проекта — своеобразная практика и получение новых знаний.

»Основной задачей участия волонтерской группы от университета был яблоневый сад и продолжение работ по нему в перспективе", — отметил Алексей Малиновских, руководитель смены от Алтайского аграрного университета, кандидат биологических наук, доцент кафедры лесного хозяйства агрономического факультета.

Помимо практической части программы, были организованы образовательные мероприятия. В первый день с волонтерами провел занятие начальник отдела охраны Алтайского заповедника Сергей Абрамов , познакомив их с особенностями организации охраны на заповедной территории и правилами пожарной безопасности на ООПТ. Старший научный сотрудник Юрий Калинкин рассказал об опыте использования фоторегистраторов в научно-исследовательской деятельности заповедника, ответил на вопросы о животном мире. Помимо этого для ребят были проведены тематические лекции по правилам безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи.

Наталья Алексеевна Шичкова, жительница кордона Беле, более 30 лет проработавшая в Алтайском заповеднике, провела интересную экскурсионную программу и оказывала помощь во всех организационных вопросах.