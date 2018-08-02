На проспекте Александра Невского начнут укладывать асфальт

Продолжается ремонт улиц Петрозаводска.

Рабочие компании-подрядчика ведут подготовку к асфальтированию участка улицы Станционной, сообщает администрация города.

«Укладка нового покрытия на отрезке от проспекта Александра Невского до здания Костной клиники будет выполняться сегодня вечером и в течение завтрашнего дня».

Также в мэрии напоминают, что на этой неделе выполнен ремонт поврежденных фрагментов асфальта на проезжей части улиц Матросова, Связи, Муезерской и Коммунальной. В ближайшее время запланирована укладка дорожного покрытия на ранее отфрезерованных участках на перекрестках улиц Правды, Лыжной, Калинина и Ключевского шоссе и улицы Правды и проспекта Александра Невского.

Администрация города предупреждает о возможных затруднениях движения в местах дорожных работ, просит водителей быть особо внимательными и заранее планировать свой маршрут.