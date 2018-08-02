Ещё
На проспекте Александра Невского начнут укладывать асфальт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

На проспекте Александра Невского начнут укладывать асфальт 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Продолжается ремонт улиц Петрозаводска.
Рабочие компании-подрядчика ведут подготовку к асфальтированию участка улицы Станционной, сообщает администрация города.
«Укладка нового покрытия на отрезке от проспекта Александра Невского до здания Костной клиники будет выполняться сегодня вечером и в течение завтрашнего дня».
Также в мэрии напоминают, что на этой неделе выполнен ремонт поврежденных фрагментов асфальта на проезжей части улиц Матросова, Связи, Муезерской и Коммунальной. В ближайшее время запланирована укладка дорожного покрытия на ранее отфрезерованных участках на перекрестках улиц Правды, Лыжной, Калинина и Ключевского шоссе и улицы Правды и проспекта Александра Невского.
Администрация города предупреждает о возможных затруднениях движения в местах дорожных работ, просит водителей быть особо внимательными и заранее планировать свой маршрут.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Ильин день: приметы на праздник Илии-пророка Тимати и Егора Крида судят за концерт в центре Москвы Более тысячи кандидатов выдвинулись для участия в выборах в Карелии
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить111
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании501
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение