Праздник живота

В минувшие выходные ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге захватили не только представители военно-морского флота, отмечавшие профессиональный праздник пивом и арбузами, но и различные гастроэнтузиасты. Вторых спасали от первых на огороженном забором фестивале «О да, еда», призванном продемонстрировать разнообразие фуд-индустрии.

Корреспонденты "Уралинформбюро" навестили прежнюю фан-зону мундиаля, где расположился «городской пикник», и узнали, что там ищут горожане.

В субботу всех мучила изнуряющая жара: по словам участников фестиваля, которые провели день на солнцепеке, было очень тяжело. Хуже всех пришлось актерам, развлекавшим публику в костюмах героев мультсериала «Три кота». Облаченные в пенопластовые одежды, они изнывали от зноя и, наверняка, мечтали о дожде. Видимо, домечтались.

В воскресенье Екатеринбург накрыло таким ливнем, что участники были вынуждены спасать мангалы и грили фольгой и крышками. Немногочисленные гости при этом старались прятаться под зонтами и навесами, однако серьезного улучшения ситуации это не давало: из-за ветра дождь проникал во все даже самые укромные углы площадки.

На входах волонтеры продавали дождевики: за 50 рублей можно было превратиться из человека в пирожок, завернутый в желтый целлофановый пакетик. Прочности пленке явно недоставало: одно неловкое движение — и она рвется так, будто режешь ножницами.

Удивительно, но многих плохая погода не остановила. Некоторые подготовились и нацепили резиновые сапоги и плотные непромокаемые куртки, кто-то старательно прятался под зонтом, а иные и вовсе смирились с участью промокнуть до нитки. В какой-то момент действительно стало проще играть по правилам погоды, считая самые глубокие лужи, чем прятаться от осадков. По признанию многих гостей фестиваля, они «слишком любят есть, чтобы бояться дождя».

Широким разнообразием необычных блюд побаловаться не удалось. На площадке были представлены многие городские заведения, но что-то особенное найти было проблематично. При желании все позиции из меню можно попробовать в каждом отдельно взятом ресторанчике, в уютной атмосфере, с металлическими приборами и комфортом. Так зачем делать это под дождем и руками? Справедливости ради, организаторы поставили с десяток раковин, в которых можно было спокойно соблюсти гигиенический ритуал. Однако они были лишь в одном месте, довольно удаленном от ларьков с едой.

С каждым годом самые разнообразные фестивали еды плодятся, как грибы после дождя. И каждый стремится заманить к себе какой-нибудь диковинкой, развлечь, одурманить, заставить наесться от пуза. … Многие делают ставку на детей и «семейность», мол, проведите, наконец, выходные с близкими, не будьте свиньями.

И, наверное, это срабатывает. Во время ливня, когда все попрятались от осадков там, где могли, наибольший ажиотаж наблюдался в фестивальных шатрах. Там показывали «Друзей» на большом экране, аниматоры развлекали детей, шеф-повара демонстрировали секреты готовки. Когда дождь немного стих, люди действительно стали приходить на фестиваль семьями: с колясками, пожилыми родственниками…. Никого не пугала непогода: екатеринбуржцам хотелось праздника живота.

В современной реальности культ еды постоянно бросает из крайности в крайность: люди то перестают есть ради красивой фигуры и впалых щек, то вдруг переключаются на здоровую пищу и суперфуды с непроизносимыми названиями. Наверное, подобные городские пикники должны знакомить с чем-то особенным, чтобы еще раз качнуть «маятник» потребления, однако пока что попробовать там можно разве что новый вид гамбургера или чебурек с особенной начинкой.