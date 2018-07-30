Ещё
АП накажет адвоката, молчавшего на очной ставке, как партизан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АП накажет адвоката, молчавшего на очной ставке, как партизан 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области усмотрела дисциплинарное нарушение в действиях защитника, который упорно молчал во время судьбоносной для его клиента очной ставки, а позже подписал ее грубо сфальсифицированный протокол — чем позволил обвинить себя в наличии неформальных контактов со следствием.
Жалоба на адвоката В., написанная его доверителем А., поступила в АПМО в ноябре 2017 года. В ней говорилось, что В. на основании ст. 51 УПК РФ осуществлял его защиту на стадии предварительного следствия по уголовному делу о подделке документов, которое вел военный следственный отдел СКР по П-скому гарнизону. Как утверждал А., в этом деле адвокат исполнял свои обязанности весьма непрофессионально: периодически склонял доверителя дать признательные показания, а 11 октября 2017 года в ходе важной очной ставки «не выполнял функций защитника» — все время молчал и не возражал против наводящих вопросов следователя. Апофеозом же стало подписание адвокатом исправленного протокола очной ставки, причем на следующий день после ее проведения. А. посчитал себя фактически жертвой предательства со стороны В.
Письменно комментируя доводы жалобы (на рассмотрение своего дела он не явился, хотя и был надлежащим образом извещен), защитник утверждал, что никакого давления на А. не оказывал, напротив, он подробно разъяснил ему права и обязанности по уголовному делу, а также возможное наказание. При проведении же очной ставки «вопросов у заявителя не возникало», уточнил В. Что касается протокола, то он был им лично прочитан и подписан.
Явившийся на заседание квалифкомиссии АПМО А. дополнительно пояснил: очная ставка состоялась 11 октября, а 12 октября его повторно вызвал следователь и предъявил для подписания «новую редакцию» протокола. Подписи адвоката под ним не было, сам В. при этом не присутствовал.
Изучив все представленные документы, комиссия констатировала, что в ходе рассмотрения дисциплинарного производства нашел свое подтверждение наиболее неприятный для адвоката довод жалобы — о том, что защитник подписал протокол очной ставки от 12 октября, в то время как она прошла днем ранее. Это полностью подтвердилось материалами дела, а именно протоколом судебного заседания П-ского гарнизонного военного суда от 27 ноября 2017 года. В нем указанный протокол очной ставки был признан недопустимым доказательством.
Комиссия посчитала, что такие действия В. никак не могут оцениваться в качестве честных и добросовестных. Более того, они создают у А. обоснованные сомнения в доверии к защитнику, а также порождают уверенность «в наличии неформальных контактов адвоката со следователем», отнюдь не преследующих цели защиты доверителя. Члены комиссии указали, что подписание В. исправленного протокола очной ставки, составленного следователем позднее, чем было проведено данное следственное действие, не может рассматриваться иначе как предательство интересов доверителя и подрыв доверия не только к себе, но и к адвокатуре в целом.
В результате комиссия пришла к выводу о наличии в действиях В.нарушения п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 и 2 ст. 5, п. 1 ст. 8 КПЭА и о ненадлежащем исполнении своих обязанностей перед доверителем. Отдельно отмечено — вопрос об участии защитника в фальсификации материалов уголовного дела подлежит рассмотрению в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.
Legal.Report: последние новости
Приставы оплатят отдых в Греции бывшей должнице, которую не выпустили из страны Судей обязали вести заседания под запись Взыскателям расширят доступ к зарплатам должников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости34
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве211
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста363
Украина проиграла России в ВТО54
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение