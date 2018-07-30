На территории Введенского храма в Южном Бутове идут работы по прокладке коммуникаций

28 июля начались работы по прокладке кабелей на территории Свято-Введенского храма в Южном Бутове. Об этом сообщается на сайте храма.

Введенский храм на улице Южнобутовская рассчитан на тысячу прихожан, Он может стать одним из самых красивых в столице. В Южном Бутове до конца текущего года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории. В начале 2019 года комплекс может быть сдан в эксплуатацию.

Фото взято: https://elektroznatok.ru/wp-content/uploads/2017/03/kabel-v-zemle-4.jpg