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На территории Введенского храма в Южном Бутове идут работы по прокладке коммуникаций
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На территории Введенского храма в Южном Бутове идут работы по прокладке коммуникаций 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
28 июля начались работы по прокладке кабелей на территории Свято-Введенского храма в Южном Бутове. Об этом сообщается на сайте храма.
Введенский храм на улице Южнобутовская рассчитан на тысячу прихожан, Он может стать одним из самых красивых в столице. В Южном Бутове до конца текущего года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории. В начале 2019 года комплекс может быть сдан в эксплуатацию.
Фото взято: https://elektroznatok.ru/wp-content/uploads/2017/03/kabel-v-zemle-4.jpg
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