Путин наградил орденом настоятельницу «пятизвездочного» Покровского женского монастыря

Президент РФ Владимир Путин наградил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игумению Феофанию (Мискину) орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Награда настоятельнице вручена «за большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, сохранение объектов культурного наследия и активную благотворительную деятельность». Покровский монастырь — одно из главных в столице мест притяжения паломников со всей России : именно здесь покоятся мощи святой блаженной Матроны Московской.

Между тем сама настоятельница Феофания (Мискина) известна тем, что добивалась передачи во владение РПЦ знаменитого Таганского парка. В 2007 году местных жителей уведомили о принятом решении передать территорию церкви, но инициатива встретила

жесткое сопротивление

со стороны населения, и РПЦ была вынуждена отступить.

Кроме того, в прошлом году стало известно, что на базе Покровского женского монастыря действует

пятизвездочный отель, заселение в который дает право прохода к мощам святой Матроны Московской без очереди. Услуги гостиницы оформляются как пожертвования, в связи с чем ее доход не облагается налогами.

Заселение в монастырь на сутки стоит семь тысяч рублей, питание в трапезной — 309 рублей, при этом поселиться там может любой желающий. После оплаты монахиня-администратор выдает постояльцу электронный ключ от номера, который дает право попасть к мощам Матроны, миновав длинную очередь верующих.

Член совета по классификации Минкультуры РФ и экспертного совета ГД РФ Маргарита Немоляева, которая присвоила монастырской гостинице пять звезд, сообщила Daily Storm, что все сотрудники отеля прошли аттестацию и обучение гостиничному делу. По словам Немоляевой, гостиница необходима паломникам и священнослужителям для отдыха в ходе визитов в Покровский монастырь.

"Посещение Покровского монастыря — это очень сложная программа. К мощам большие очереди, и паломникам необходимо отдыхать", — объяснила собеседница издания.