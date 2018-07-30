Алсу Саетова покидает дирекцию парков и скверов 

Алсу Саетова. Фото: instagram.com/alsusha
Глава дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова покидает свой пост. Об этом стало известно на сегодняшнем деловом понедельнике.
Вероятнее всего, Саетова перейдет на работу в недавно созданное министерство молодежи Татарстана.
В мэрии Казани ждут предложений по кандидатам на пост главы дирекции парков и скверов.
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