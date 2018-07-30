Алсу Саетова покидает дирекцию парков и скверов

Алсу Саетова. Фото: instagram.com/alsusha

Глава дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова покидает свой пост. Об этом стало известно на сегодняшнем деловом понедельнике.

Вероятнее всего, Саетова перейдет на работу в недавно созданное министерство молодежи Татарстана

В мэрии Казани ждут предложений по кандидатам на пост главы дирекции парков и скверов.

Читайте также:

«Мы, конечно, все расстроены». У казанского цирка будет новый директор

Казанцы сомневаются, что в смерти Одиллии виноваты собаки