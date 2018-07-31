УК Наро‑Фоминска, Мытищ и Балашихи отремонтировали подъезды после проверок Госжилинспекции

Мытищах и После проверок Госжилинспекции Московской области управляющие компании отремонтировали подъезды в трех городских округах — в Наро-Фоминске Балашихе , сообщается на сайте надзорного ведомства.

О плохом состоянии подъезда в доме №1 в Наро-Фоминске сообщили его жители. Госжилинспекция выявила здесь 12 видов нарушений. В крайне запущенном состоянии оказались окна. Управляющей организации «УК ЖКХ» было предписано в течение трех месяцев восстановить второй контур остекления, заменить разбитые стекла, отремонтировать оконные рамы и дооборудовать их фурнитурой, удалить рисунки со стекол и стен.

«За это же время УК окрасила и оштукатурила стены, починила ствол мусоропровода, убрала в кабель-каналы открытые участки электропроводки. Кроме того, на фасаде была установлена табличка с названием улицы и номером дома. Однако в отношении «УК ЖКХ» было возбуждено административное дело за нарушение законодательства об энергоэффективности. На организацию наложен штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

Жители дома №34 по Юбилейной улице в Мытищах пожаловались на качество ремонта подъезда, который МУП «Управление заказчика» провело в декабре 2016 года. По словам жителей, ремонтировали все в спешке, в основном в темное время суток.

Инспекторы обнаружили стены с отслоившейся краской, грязным налетом и в надписях, а также большое количество бытового мусора. На устранение нарушений дали два месяца, а должностное лицо МУП должно оплатить персональный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, по информации Сокова, управляющая компания «Регион-Строй» в доме №10 по улице Кожедуба в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха в течение 3 недель поменяла разрушенную напольную плитку и установила пружины на входные двери.