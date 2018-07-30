Эксперт назвал встречу «2+2» знаковым событием для России и Японии

Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии пройдет 31 июля в Москве. Предыдущая встреча в формате «2+2» состоялась в Токио в марте прошлого года.

Вопрос доверия и важность диалога

"Проведение встречи — это знаковое событие в российско-японском стратегическом диалоге. Вопросы мер доверия, определённого рода доверительный диалог в военной области — это важная часть наших отношений с Японией, и данная встреча как раз в русле этого диалога играет очень важную роль. Это крупное событие", — сказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что встреча представителей двух стран проходит после большого перерыва. Последняя была в 2017 году, и обе стороны заинтересованы сейчас в обмене мнениями по военным и политическим вопросам, прежде всего, в контексте региональной повестки дня, считает эксперт.

"Во-первых, это общая международная политическая ситуация в северо-восточной Азии, которая дает повод для озабоченности со стороны и России, и Японии. Это ситуация на корейском полуострове. Это ситуация, связанная с размещением в Японии системы ПРО, которая вызывает беспокойство у России в связи с возможностью её использования против российских ракет. Японию же волнует активность российской военной группировки на Дальнем Востоке, в частности, программа военного строительства на Курильских островах", — пояснил Стрельцов.

Он полагает, что еще одной темой, которую затронут министры, станет диалог между оборонными и правоохранительными ведомствами двух стран. Это включает проведение совместных учений и обмен визитами глав Минобороны.

В числе прочих тем повестки дня могут быть вопросы глобальной безопасности, сирийская проблематика и взаимодействие в ООН , добавил Стрельцов.

Важен сам факт встречи

По словам эксперта, ожидать заключения соглашений на предстоящей встрече не стоит, однако важен сам факт проведения подобной встречи.

"Сам по себе диалог очень важен. Тем более что у нас идет перекрёстный год сейчас (России и Японии — ред.) и много мероприятий проходит. Я думаю, что вряд ли стоит ждать подписания конкретных соглашений или меморандумов. Россия и Япония не будут подписывать документ о стратегическом партнерстве — об этом не идет речи. Мне кажется, сам по себе факт проведения встречи важен", — подчеркнул Стрельцов.

Возможно, добавил эксперт, будет принято решение об обмене делегациями, посещении портов военными судами двух стран, о проведении совместных учений. Будут обсуждаться рабочие моменты, уверен политолог.