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Под Челябинском археолог-любитель нашел зуб мамонта и кости древнего носорога со следами обработки
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Под Челябинском археолог-любитель нашел зуб мамонта и кости древнего носорога со следами обработки 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
54-летний Владимир Гирник уже 40 лет увлекается археологией. На днях в окрестностях поселка Мирный Красноармейского района он обнаружил зуб мамонта, такой огромный, что с трудом умещается в крепкой мужской ладони. Уникальную находку Владимир сделал во время одной из своих полевых вылазок — обследовал ручей в овраге и среди камушков нашел зуб древнего зверя. Кстати, в этот же день его ждала еще одна удача: в том же ручье Владимир раздобыл окаменелые кости. По словам археолога они принадлежали предку современного носорога.
Исследованием побережья реки Миасс в поселке Мирный Владимир занимается уже пять лет. Последний «улов» оказался самым богатым: помогла погода. Из-за частых дождей обрыв сильно размыло и окаменелые останки из грунта попали в ручей. Зуб мамонта и кости носорога — самое ценное что удалось найти, а были еще: позвонки бизона, зубы дикой лошади, ребра носорога. Ценность находок в том, что кости носорога, по словам Владимира, обработаны человеческой рукой. Если это действительно так, то данный факт может стать настоящей сенсацией.
— Это зуб среднего по размерам мамонта. Здесь же нашел кости носорога. Носороги исчезли с территории современного Южного Урала около 100 000 назад, а мамонты значительно позже —15 000 лет назад. Это значит, что предположительно здесь находилась стоянка открытого типа эпохи палеолита. А таких стоянок на данный момент числится всего две в области — Троицкая и в Богдановке, они были обнаружены давно, лет 30 назад. На Урале их тоже мало. Гораздо больше закрытого типа, то есть пещер, — рассказал «Хорошим новостям» Владимир Гиршин.
Впрочем, археологи ставят под сомнение столь смелое предположение.
— Вообще мегафауна, в том числе и носороги и мамонты, вымерли примерно 10 000 назад, практически одновременно. И кстати, необязательно, что люди жили там в это же время, они ведь могли и позже прийти и потом обрабатывать эти останки, — рассуждает археолог центра исторических проектов «Археос» Иван Семьян.
О своем кладе археолога Владимир сообщил главному знатоку каменного века на Урале — кандидату биологических наук из Института эволюции животных и растений в Екатеринбурге Павлу Косинцеву, которому потом передаст найденные кости и зубы. А осенью сюда планируют снарядить экспедицию для дальнейших исследований побережья.
Отметим, что в 2013 году археологи Челябинской области обнаружили возле одной из пещер зубы носорога Мерка. Предполагали, что им около 120 000 лет.
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