В июле в Японском и Баренцевом морях пограничники задержали шесть браконьерских судов 

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пограничники задержали шесть браконьерских судов в акваториях Японского и Баренцева морей в июле этого года. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В июле 2018 года пограничными управлениями ФСБ России по Западному Арктическому району и по Приморскому краю в исключительной экономической зоне Российской Федерации задержаны шесть браконьерских судов", — сообщили в ЦОС.
Два траулера, осуществлявшие незаконную добычу камчатского краба, задержаны в акватории Баренцева моря. Как сообщили в ЦОС, во время преследования экипажи пытались избавиться от браконьерского улова. Еще четыре судна, осуществлявшие незаконный вылов кальмара и рыб различных видов, задержаны в акватории Японского моря.
"Общий вес изъятых водных биологических ресурсов составил более 36 т, стоимость — свыше 7 млн рублей", — сообщили в ЦОС. Суда-нарушители доставлены в порт Мурманск и порт Находка для дальнейшего разбирательства.