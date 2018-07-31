В июле в Японском и Баренцевом морях пограничники задержали шесть браконьерских судов

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Пограничники задержали шесть браконьерских судов в акваториях Японского и Баренцева морей в июле этого года. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Два траулера, осуществлявшие незаконную добычу камчатского краба, задержаны в акватории Баренцева моря. Как сообщили в ЦОС, во время преследования экипажи пытались избавиться от браконьерского улова. Еще четыре судна, осуществлявшие незаконный вылов кальмара и рыб различных видов, задержаны в акватории Японского моря.