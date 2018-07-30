Департамент природопользования поможет жителям Зюзино в борьбе с молью

На днях глава управы Зюзино Вера Владимировна Горлова обратилась в Департамент природопользования и охраны окружающей среды с просьбой.

В связи с распространением тополиной моли в районе В. В. Горлова попросила направить в Зюзино фитопатолога, чтобы совместно с сотрудниками управы обследовать территорию. Специалист должен будет дать рекомендации по уходу за зелеными насаждениями.

На сегодняшний день по борьбе с молью в домашних условиях существует несколько основных рекомендаций. Окна надо закрыть очень мелкой москитной сеткой и попробовать провести обработку спреем от бытовых насекомых. Также можно очистить места скопления бабочек пылесосом.

Применение любых пестицидов на территории школ, детских, спортивных медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания запрещается. Также недопустимо применение пестицидов в непосредственной близости от жилых домов. Нарушение данного запрета может вызвать аллергическую реакцию у людей. Об этом информирует жителей района Зюзино В. В. Горлова на своей странице в социальной сети.