Следователи не нашли доказательств намеренного крушения малайзийского Боинга

Ранее несколько австралийских экспертов выразили мнение, что крушение самолета произошло в результате преднамеренных действий командира экипажа Захари Ахмад Шаха, однако следователи не согласились с подобными заявлениями, хотя и включили этот вопрос в свою повестку. Одним из аргументов в пользу позиции австралийских экспертов было то, что симулятор, на котором тренировался летчик, якобы показал, что незадолго до полета пилот имитировал падение в Индийском океане. Теперь следователи пришли к выводу, что на устройстве не было зафиксировано «никаких необычных действий, кроме как игровых симуляций полета», отметил Ко Су Чон. Он указал также, что опытный 53-летний командир экипажа характеризовался исключительно с положительной стороны, был женат и имел троих детей, у него не наблюдалось никаких психических отклонений, и в тот момент он не попадал в какие-либо конфликтные или стрессовые ситуации.

Еще одним выводом доклада стало то, что транспортное средство было развернуто в воздухе не на автопилоте, а с использованием ручного управления. «Мы можем заключить, что MH370 был повернут обратно, и этот разворот произошел не из— за отклонений [в работе] механической системы. Разворот был сделан не с помощью автопилота, а на ручном управлении», — заявил Ко Су Чон. Он отметил, что следственная группа на данный момент не исключает возможности того, что «имело место незаконное вмешательство третьей стороны», однако не уточнил, какой характер оно могло носить.

Также установлено, что самолет не был взят под контроль удаленно посредством технологий дистанционного управления. Как отметил Ко Су Чон, у компании «Боинг» «нет информации о том, чтобы какой-либо пассажирский самолет был оснащен подобной технологией».

По его словам, в области предполагаемого крушения воздушного судна было найдено 27 осколков, которые могли ему принадлежать. Однако следственная группа выяснила, что лишь три из них точно принадлежат этому самолету. Между тем они были обнаружены на большом расстоянии друг от друга: на территории от восточного побережья Танзании до южного побережья ЮАР

Итог

Основным итогом доклада стало то, что следственная группа на данный момент не может установить причину исчезновения малайзийского «Боинга». «Мы не можем может определить с какой-либо уверенностью причины, почему самолет отклонился от планируемого маршрута. — сказал Ко Су Чон. — Команда не может определить реальную причину исчезновения».

Самолет, согласно отчету, был в хорошем состоянии и не имел каких-либо неисправностей, пилоты были хорошо подготовлены и находились в хорошем самочувствии. Одной из ошибок стало то, что диспетчер не уведомил вовремя китайские власти, что с экипажем транспортного средства больше не удается установить контакт. Это затруднило изначальное своевременное определение его местоположения и дальнейшие поиски. Отмечается, что отсутствие связи с самолетом может говорить о том, что системы воздушного судна, отвечающие за установление контакта с внешним миром, были отключены вручную.

Австралию, Он отметил, что этот доклад, который был подготовлен международной группой, включая, помимо Малайзии Великобританию и еще четыре страны, является лишь промежуточным итогом работы следственной команды. Дальнейшая работа продолжается.

Крушение «Боинга»

Принадлежавший авиакомпании «Малайзийские авиалинии» самолет «Боинг 777-200» вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. В ходе продолжавшихся почти три года международных поисков в океане к западу от Австралии была обследована зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было.

В начале прошлого года поиски были приостановлены, однако министры транспорта Китая , Малайзии и Австралии объявили, что их возможно будет возобновить в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение обломков самолета.

В январе нынешнего года правительство Малайзии заключило контракт с американской компанией Ocean Infinity ("Оушн инфинити") о проведении новых поисковых работ в районе, расположенном севернее зоны прежних поисков. Последние продолжались полгода, но результатов также не принесли.