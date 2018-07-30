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«Бессмертный русский сталевар» шокировал американцев
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«Бессмертный русский сталевар» шокировал американцев 

Ридус 1 час назад
На популярном американском портале Reddit на днях было опубликовано видео под названием «Кто-нибудь вообще видел смерть русского?». В ролике можно увидеть, как сталевар голой рукой хлопает по раскалённому жидкому металлу, стекающему по желобу и при этом не получает никаких ожогов. Пост американца с ником The_noble_milkman очень быстро стал вирусным и набрал почти 55 тысяч лайков. Большинство комментаторов оказались в шоке от увиденного. Происходящее пытаются объяснить загадочной русской натурой, бессмертием настоящих русских и даже пристрастием к водке.
Has anyone REALLY seen a Russian die? from r/blackmagicfuckery
Однако, как выяснилось, автор поста ошибся: герой ролика — армянин Аркадий Мгдсян, работающий на литейном производстве. Ролик под названием «Слабонервным не смотреть» был опубликован им на YouTube больше двух лет назад, однако вирусным стал только в 2018. Тогда же материал об удивительном сталеваре был выпущен изданием Daily Mail.
Известно, что сталь и железо плавятся при температурах 1400−1600 градусов. Эксперты объяснили отсутствие ожогов на руке сталевара эффектом Лейденфроста — это явление, при котором жидкость в контакте с телом значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создаёт изолирующий слой пара, который и предохраняет кожу от ожога.
Самые зрелищные демонстрации этого эффекта очень опасны: погружение мокрых пальцев в расплавленный свинец или выплёвывание жидкого азота могут привести к смерти. К слову, фокус с опусканием руки в жидкий металл был популярен среди сталеваров еще в конце XIX века.
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