«Бессмертный русский сталевар» шокировал американцев

На популярном американском портале Reddit на днях было опубликовано видео под названием «Кто-нибудь вообще видел смерть русского?». В ролике можно увидеть, как сталевар голой рукой хлопает по раскалённому жидкому металлу, стекающему по желобу и при этом не получает никаких ожогов. Пост американца с ником The_noble_milkman очень быстро стал вирусным и набрал почти 55 тысяч лайков. Большинство комментаторов оказались в шоке от увиденного. Происходящее пытаются объяснить загадочной русской натурой, бессмертием настоящих русских и даже пристрастием к водке.

Has anyone REALLY seen a Russian die? from r/blackmagicfuckery

Однако, как выяснилось, автор поста ошибся: герой ролика — армянин Аркадий Мгдсян, работающий на литейном производстве. Ролик под названием «Слабонервным не смотреть» был опубликован им на YouTube больше двух лет назад, однако вирусным стал только в 2018. Тогда же материал об удивительном сталеваре был выпущен изданием Daily Mail.

Известно, что сталь и железо плавятся при температурах 1400−1600 градусов. Эксперты объяснили отсутствие ожогов на руке сталевара эффектом Лейденфроста — это явление, при котором жидкость в контакте с телом значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создаёт изолирующий слой пара, который и предохраняет кожу от ожога.

Самые зрелищные демонстрации этого эффекта очень опасны: погружение мокрых пальцев в расплавленный свинец или выплёвывание жидкого азота могут привести к смерти. К слову, фокус с опусканием руки в жидкий металл был популярен среди сталеваров еще в конце XIX века.