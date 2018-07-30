Интернет может исчезнуть в течении 15 лет во многих странах 

Из-за повышения уровня Мирового океана может произойти обрыв кабелей, которые позволяют пользоваться интернетом. Люди настолько привыкли пользоваться всемирной паутиной, что многие просто не представляют себе жизни без этого. Зайти в любимые соцсети, проверить обновление друзей в Инстаграм, найти ближайшую аптеку или заказать отель в другой точке мира, как это делать без интернета настолько быстро и бесплатно? Но интернету угрожает изменение климата и вероятность обрыва кабелей, которые проложены под толщей воды, считают учёные. Данную проблему даже решили обсудить на специализированной конференции, чтобы найти способы спасения глобальной Сети для человечества. Понятное дело, что интернет не исчезнет бесследно, но проблема может затронуть многие страны, которые считаются одними из самых развитых в плане технологий. Среди списка территорий и стран, которые могут лишится интернета полностью или частично США, многие страны Европы, Африка, Азия и даже Океания. Соответственно, из-за того, что специальные каналы с проложенными кабелями станут затопленными, то и Сеть перестанет быть глобальной и интернет станет обособленным в каждой отельной стране. По данным учёных, уже в течении 15 лет эта проблема даст о себе знать и необходимо заранее продумать варианты решения и не ждать момент, когда страны, соединённые с интернетом посредством кабелей разорвут связь с всемирной паутиной.