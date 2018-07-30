Пять из шести кандидатов в губернаторы Нижегородской области подали документы в избирком 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Пять из шести кандидатов на выборах губернатора Нижегородской области подали в избирательную комиссию документы для регистрации. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.
"Закончился срок подачи документов в избирком. В итоге документы сдали пять из шести кандидатов, удостоверения им будут вручены во вторник. Не подал документы научный сотрудник института прикладной физики Российской академии наук Роман Овсянников, выдвинутый от партии «Национальный курс», — сказали в пресс-службе.
Документы подали врио губернатора региона Глеб Никитин от "Единой России", заместитель председателя нижегородского Заксобрания Владислав Егоров от КПРФ, депутат Госдумы Александр Курдюмов от ЛДПР, депутат областного Заксобрания Галина Клочкова от "Справедливой России" и Александр Быков от Партии пенсионеров.
Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.