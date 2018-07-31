Избирком Нижегородской области зарегистрировал пятерых кандидатов в губернаторы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. / ТАСС /. Избирательная комиссия Нижегородской области зарегистрировала пятерых кандидатов на пост губернатора. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе избиркома.

"Зарегистрированы все пять претендентов, им вручены соответствующие удостоверения", — сказал представитель пресс-службы.

Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.