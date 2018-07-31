Избирком Нижегородской области зарегистрировал пятерых кандидатов в губернаторы 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Нижегородской области зарегистрировала пятерых кандидатов на пост губернатора. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе избиркома.
"Зарегистрированы все пять претендентов, им вручены соответствующие удостоверения", — сказал представитель пресс-службы.
Первоначально для участия в выборах заявились шесть кандидатов, однако претендент Роман Овсянников, выдвинутый от партии «Национальный курс», не принес в избирком документы для регистрации к окончанию срока их приема. Таким образом, зарегистрированы врио губернатора региона Глеб Никитин от "Единой России", зампредседателя нижегородского Заксобрания Владислав Егоров от КПРФ, депутат Госдумы Александр Курдюмов от ЛДПР, депутат областного Заксобрания Галина Клочкова от "Справедливой России" и Александр Быков от Партии пенсионеров.
Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.