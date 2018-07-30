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В ЮВАО на пруду поселилась птица из Красной книги
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В ЮВАО на пруду поселилась птица из Красной книги 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В ЮВАО на Верхних Кузьминских прудах поселились редкие водоплавающие птицы — камышницы. Фото редких птиц сделал житель района Алексей Стефанов. Натуралист-любитель часто гуляет по природной территории «Кузьминки-Люблино» с фотокамерой.
— Казалось бы, все знаешь о парке, но каждый раз все равно открываешь для себя что-то новое, — рассказывает Стефанов.
Чаще всего, камышница ведет скрытный образ жизни: несмотря на большую распространенность, птицу крайне сложно встретить в дикой природе.
На Верхних Кузьминских прудах сейчас живут три пары редких птиц. Они прекрасно себя чувствуют и выводят птенцов.
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