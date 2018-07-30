Европейский суд по правам человека присудил 4,6 тысяч евро уфимцу Иреку Тагирову

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила право Ирека Тагирова на судопроизводство в разумный срок (п.3 ст.5 Конвенции): он находится под стражей уже почти 3 с половиной года. В качестве нарушений ЕСПЧ отметил применение коллективных решений о заключении под стражу; слабость аргументации российских судов, санкционировавших содержание под стражей; отказ рассмотреть возможность применения альтернативных мер пресечения и неспособность российских судов продемонстрировать должное усердие в судебном производстве.

Напомним, что Тагиров и еще 25 человек обвиняются в причастности к деятельности запрещенной группировки. В понедельник, 30 июля, в Орджоникидзевском районном суде Уфы в 16:00 состоится оглашение приговора по «уфимскому дело 26-ти».

4 июня этого года прокурор потребовал приговорить обвинямых к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей за организацию группы и к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей за участие в деятельности. Правозащитный центр «Мемориал» признал всех 23-х мусульман из Башкирии политзаключенными.

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