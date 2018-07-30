Снимок фотокора «Москвы За Калужской заставой» отобрали для голосования на «Активном гражданине»

В столице в шестой раз проходит конкурс фотографий «Планета Москва ». В нем участвуют более 200 фотографов — как профессионалов, так и любителей. Как сообщает пресс-служба «Активного гражданина», в снимках отображены ключевые события жизни столицы. «В этом году в номинации участвует рекордное количество фотографий — 45, поэтому для вашего удобства они разделены на три блока», — отмечается в сообщении.

В конкурсе участвуют и снимки фотокорреспондент отдела иллюстраций газеты «Москва За Калужской заставой» Анатолия Цымбалюка. Его фотография «Памятник великому композитору С. Прокофьеву» борется за приз в номинации «Выбор активных граждан». Отметим, на конкурс «Планета Москва» жители столицы прислали более, чем 1000 фото. Кроме того, снимок фотокорреспондента «Минимализм во дворе» вошла в 55 фото, участвующих в полуфинале в номинации «Архитектурная фотография».

Конкурс «Планета Москва» проводит Департамент градостроительной политики города Москвы. Проголосовать за фотографии можно в соцсетях.