На ремонт и строительство дорог в Тамбове выделят 1,3 млрд рублей

В 2018 году на ремонт, реконструкцию и строительство новых дорог в Тамбове направят из всех источников финансирования порядка 1,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эти средства позволят привести в порядок транспортные артерии города, которые долгое время вызывали нарекания автомобилистов. На решение дорожных вопросов Тамбову выделена рекордная сумма. В настоящее время в областном центре практически на всех объектах работы ведутся полным ходом.

Новый асфальт уложен на проблемных участках улиц Мичуринской, Никифоровской, Рылеева, заканчивается ремонт Астраханской. В списке улиц, где будет проведен ремонт дорог, улицы Рязанская, 2-я Шацкая, Б. Васильева, М. Расковой, Талалихина, Осипенко, Аэродромный проезд, продолжится реконструкция улицы Пролетарская. Более 17 км дорог планируют построить в микрорайоне «Радужное».