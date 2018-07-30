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На ремонт и строительство дорог в Тамбове выделят 1,3 млрд рублей
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На ремонт и строительство дорог в Тамбове выделят 1,3 млрд рублей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В 2018 году на ремонт, реконструкцию и строительство новых дорог в Тамбове направят из всех источников финансирования порядка 1,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Эти средства позволят привести в порядок транспортные артерии города, которые долгое время вызывали нарекания автомобилистов. На решение дорожных вопросов Тамбову выделена рекордная сумма. В настоящее время в областном центре практически на всех объектах работы ведутся полным ходом.
Новый асфальт уложен на проблемных участках улиц Мичуринской, Никифоровской, Рылеева, заканчивается ремонт Астраханской. В списке улиц, где будет проведен ремонт дорог, улицы Рязанская, 2-я Шацкая, Б. Васильева, М. Расковой, Талалихина, Осипенко, Аэродромный проезд, продолжится реконструкция улицы Пролетарская. Более 17 км дорог планируют построить в микрорайоне «Радужное».
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